Ex prep. Milan e Juventus: "Vi spiego gli infortuni al soleo del Napoli"

Il preparatore atletico Daniele Tognaccini, ex responsabile di Milanlab che in rossonero ha vinto tutto e poi si è ripetuto pure con uno Scudetto alla Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla sfida al vertice del prossimo sabato tra il Napoli e la capolista del campionato, l'Inter.

Dice Tognaccini: "Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi con i risultati, non trovo il Napoli abbia problemi particolari sulla condizione. Il punto semmai è una concentrazione di infortuni. L'Inter non attraversa un momento splendido sul lato atletico ma è solida e segue il proprio 'monopasso'. Non a caso è lì dov'è".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Tognaccini: "Inzaghi sta portando avanti una gestione della rosa ottima. Lavora con i giocatori importanti dosandoli bene, rispetto al passato poi ci sono i cinque cambi che sono un vantaggio incredibile. La variabile che terrei d'occhio, semmai, è l'età media. Più vai avanti e più si complica il recupero". E ancora: "Più obiettivi hai e più gli allenamenti saranno ad alta intensità". Conclude quindi provando a spiegarsi i tanti infortuni recenti al soleo in casa Napoli: "È un trampolino elastico per l'esplosività. Possono incidere più fattori, non dimentichiamoci che il Napoli stava facendo qualcosa di straordinario...".