Ex prep. portieri rimanda Caprile: "Deve ancora maturare, non è pronto per il Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri: "Il Napoli non vuole parlare con noi tifosi e io non voglio parlare del Napoli. Se tutti facessero così, vorrei vedere rimanere isolati com’è bello. Sicuramente non è un’iniziativa di Calzona, Bonomi, li conosco bene. Lombardo ha il naso lungo in questo caso. Quando mai gli allenatori hanno contato su questa cosa.

Preferenza sull’allenatore? Secondo me verrà Pioli, ma servirebbe un sergente come Conte. Se prende Gasperini deve iniziare dal settore giovanile e non l’ha mai voluto fare. Mi auguro che facciano il centro sportivo. Il presidente ha sbagliato quest’anno e basta.

Papera Montipò? Gli è passata la palla in mezzo alle gambe, sì. Anche Szczesny ha fatto una sciocchezza. Mandas? Provedel era in fase calante. Mandas l’ho visto poche volte, ci vogliono almeno 4-5 partite a questi livelli. Lasciamolo ancora maturare. Provedel è un signor portiere.

Caprile? Anche deve maturare e lo dimostriamo ancora una volta. Parliamo di difesa dello spazio e della porta. Al gol di Patric: Caprile guarda la curva dei laziali, sul calcio d’angolo fa recupero porta senza attaccare lo spazio e per il giocatore della Lazio diventa un gioco da ragazzi. A me Caprile piace, ma non è pronto per il Napoli.

Skorupski? A me l’anno scorso non è piaciuto, quest’anno ha fatto una bella stagione. L’errore fa parte della crescita. Donnarumma in Champions? Bellissima parata, ma se vogliamo discutere anche Gigio Donnarumma dobbiamo chiudere. Lui non si discute".