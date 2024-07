Ex pres. Juve "Chiesa corpo estraneo. Conte? ADL sta facendo di tutto per accontentarlo"

"Il valore del calciatore non si discute, bisognerà capire se rientrerà nei piani tecnici di Motta".

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa? Ora mi sembra sia un corpo estraneo alla Juventus. Il valore del calciatore non si discute, bisognerà capire se rientrerà nei piani tecnici di Motta. Siamo in attesa di vedere i risultati di questa rivoluzione per la società e di vedere i risultati del lavoro che sta facendo Giuntoli.

Napoli? Me l’aspetto grintoso, aggressivo e mi sembra che il presidente sta facendo di tutto per seguire ed accontentare i desideri di Conte. Sicuramente Conte è un ottimo acquisto, dovrà rigenerare l’atmosfera perchè i calciatori erano depressi e sta facendo operazioni di recupero psicologico come fatto con Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Forse al georgiano avrei aumentato l’ingaggio anche prima. Poi il mercato del Napoli è assolutamente buono, gli azzurri torneranno ad essere tra gli attori protagonisti della prossima Serie A. Lo scudetto al Napoli? No, lo deve prendere la Juventus (scherza ndr.)”.