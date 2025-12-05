Infortunio Lobotka, Modugno: "Forse Conte già sapeva, ricordate la sua frase?"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Televomero parlando dei principali temi relativi alla vigilia di Napoli-Juve. "Infortunio Lobotka? Ha fatto il lavoro tipico di chi sta in panchina, un lavoro di attivazione. Evidentemente avrà avvertito un fastidio e lui ha sempre avuto una certa capacità di lettura del suo corpo. Le parole di Conte a fine partita, con la sottolineatura sul 'sarà dura, ascoltatemi che sarà dura'... Oggi sembrano parole di chi già sapeva. Il momento è così particolare, il dato aggregato è così straordinario, che nella loro carriera né Conte né il Napoli avevano mai avuto numeri di questo tipo. Sta accadendo qualcosa di eccezionale.

I fischi a Lucca? Brutta cosa e molto poco napoletana. In quel momento stai vincendo la partita, ha fatto gol lui, è un ragazzo in difficoltà. Il prezzo del cartellino non l'ha fatto mica lui. Lo Scudetto di Spalletti o quello di Conte? C'è una conflittualità tecnica ed emotiva. Tecnicamente, le meraviglie del Napoli di Spalletti hanno raggiunto picchi... Emotivamente, vincere uno Scudetto all'ultima partita è diverso dal vincerlo a dicembre. Quello di Conte è più travolgente".