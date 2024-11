Ex pres. Torino: "So quale sarà l'accoglienza dei tifosi per Buongiorno"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino: “L’assenza di Zapata pesa tanto, quando non gioca questa squadra ne diventa un’altra. Pesa tanto, però, anche una difesa imbarazzante… Abbiamo visto il Toro subire gol che neanche in quarta serie… Milinkovic-Savic spesso ci mette i guantoni, ma il crollo del Toro non risiede solo dietro l’assenza di Zapata. Il rapporto tra tifosi e società, ora, al Torino è ai minimi termini. La squadra spiega e giustifica l’atteggiamento della piazza, l’avvio era stato brillante e ora è crollato tutto. La squadra è entrata in una striscia imperdonabile di cadute… La difesa ha perso elementi come Bellanova e Buongiorno, non sono facili da sostituire a cuor leggero. E guarderei la zona retrocessione, visto che le altre hanno vinto e ora noi affronteremo il Napoli.

Accoglienza Buongiorno? È una roccia, tra i migliori difensori al mondo. È stato trascinante e sarà accolto da un grande abbraccio dalla sua gente. È un bravissimo ragazzo, fosse dipeso da lui magari non sarebbe neanche andato via dal Toro. La sfida con lo juventino Conte? Lo ritrovo in grande forma, anche se ha cambiato il DNA del Napoli. Ora è più concreto e meno spettacolare, che resta fortissimo. Questo Napoli non si distrae mai, gioca sempre sul filo del rasoio e ha una concretezza da invidiare”.