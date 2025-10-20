F. Galli: "Visto che vantaggio non giocare le coppe? S'è visto col Napoli e ora col Milan"

"La crescita del Milan targato Allegri? Mi piace molto, la squadra ha trovato la quadra, ora sa difendere. Allegri l'ha detto da subito: per poter arrivare in alto bisogna togliersi questa abitudine di prendere il gol, caratteristica della scorsa stagione. Quest'anno il Milan può vincere contro tutti, l'anno scorso poteva perdere contro tutti". Così Filippo Galli, ex difensore del grande Milan prima di Sacchi poi di Capello, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 dopo la vittoria dei rossoneri sulla Fiorentina nel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A.

Per il Milan è davvero un grande vantaggio non giocare le coppe? "In questo momento sì, c'è la necessità di lavorare sul dare certezza alla squadra. Sarebbe meglio per il Milan che fosse in coppa. Ma come ha dimostrato il Napoli l'anno scorso, senza coppe è possibile concentrarsi meglio su un'unica competizione".