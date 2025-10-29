Fabbroni: “Anguissa oggi tra i più forti al mondo! De Bruyne? Mondiali garanzia per il Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “A Lecce una partita scarsa dal punto di vista dei contenuti tecnici, per non dire brutta. Il Napoli ha dato continuità alla vittoria contro l’Inter tenendosi la vetta. Questo era la cosa più importante. Conte ha verificato se poteva esserci la possibilità di proporre qualcosa di nuovo, e non mi riferisco solo a De Bruyne. Queste idee ci sono e resteranno. Non sottovaluto la voglia del belga di tornare presto, perché ci sono i Mondiali. Questo può rappresentare una garanzia per il Napoli.

Oggi la struttura di gioco del Napoli non consente il concetto dei famosi “Fab Four”, quindi si torna alla formula dello scorso anno, con McTominay e Angussa incursori molto potenti e un cervello pesante. Con Hojlund si attacca la profondità, con Lukaku ci sarà un calcio diverso più ragionato. E poi la forza delle due ali. Vecchio Napoli non è un complimento, ma lo è dal punto di vista della capacità di vincere. Chi pensa che Anguissa oggi sia uno dei migliori centrocampisti al mondo ha ragione. Oggi lui è sopra a molti calciatori più famosi e considerati. Il merito è soprattutto di Conte”.