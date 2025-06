Fabbroni: "David? Credo che Conte voglia un attaccante un po’ diverso da Lukaku"

Mario Fabbroni, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “I tifosi del Napoli potranno rendersi conto che è stata stravolta la geografia dei potenti del calcio. Non è brutto sedersi sulla poltrona più importante del calcio.

De Bruyne? Lo vedo come una mezzala creativa, ma non si possono dare dei diktat tattici a giocatori del genere. Nel campionato italiano, credo, sappia fare ancora una grandissima figura. Lukaku non avrà un posto di secondo livello con Conte, ma la prossima stagione sarà così ricca di partite c’è spazio per due attaccanti di grande livello.

Centravanti diverso da David? Sì, probabilmente. Le perplessità di Conte dovranno essere giustificate anche dal punto di mercato. Bisogna capire se Conte ritenga David corretto per questa squadra. Ho l’impressione che Conte voglia un attaccante un po’ diverso da Lukaku, visto che potrebbero giocare anche insieme. Un centravanti che sappia dialogare con Lukaku. C’è bisogno di una rosa più profonda. Bisogna avere una difesa ferrea per la Champions e, fortunatamente, il Napoli già la possiede.

Scudetto sulla maglia? Sul petto, al classico posto. La maglia della prossima stagione sarà anche quella del centenario, bisogna rispettare l’identità della maglia e dei colori sociali di una squadra.

Inter? Non mi aspettavo questa debacle nella finale Champions. Rinforzare il settore giovanile? Dopo la promozione in Primavera 1, bisogna fare adesso il centro sportivo”.