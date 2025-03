Fabbroni: "La Juve ha un fascino su Conte, lo sanno pure le pietre. Ma difficile si concretizzi"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio - Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Non penso che il Napoli possa arrivare ad Adeyemi dopo il no a gennaio. È un calciatore che penso sia destinato alla Premier. Zhegrova è un nome che piace al Napoli, ma credo che inciderà parecchio l'idea di Conte.

È lui che li visiona prima di confrontarsi con Manna. Di certo oggi il tempo è dalla parte del Napoli, anche se il prossimo mercato avrà delle caratteristiche diverse. Bisogna partire forte e subito, perché Conte vuole lavorare con i suoi giocatori sin dall'inizio del ritiro. Esattamente il contrario di quanto è successo la scorsa estate. Il Var spiegato in Coppa Italia? Passi avanti, ma molto lenti. Si potrebbero fare dei passi molto più decisi, come avviene in altri sport. Il calcio sembra voglia restare abbastanza opaco, perché queste mi sembrano iniziative sempre un po' di facciata.

Che la Juventus eserciti un fascino su Conte lo sanno anche le pietre, ma che questa cosa si concretizzi è molto difficile da dire. Sarebbe l'ennesima situazione in cui ricostruire e ripartire da zero. lo credo che se Conte non ha particolari problemi con De Laurentiis, come accadde con Spalletti, non ci sono i presupposti per un addio. Anche un secondo posto sarebbe un'ottima base di partenza per proseguire assieme. De Laurentiis mi pare stia ponendo basi per accontentare il suo allenatore".