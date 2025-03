Fabbroni: “Poche soluzioni offensive? Fondamentale un ritorno e riportare Politano a fare l’attaccante"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Neres e Okafor titolari? Mi convince Neres, Okafor un po’ meno. Non so se sia pronto. Sta tornando in forma, ma non ha ancora i minuti per fare il titolare.

Il Napoli deve trovare in primis il centrocampo. Si parla molto di difesa, e infatti si deve tornare a non prendere gol. Però il Napoli deve riprendersi le redini di quel centrocampo che per grandi tratti della stagione ha dominato con gli impatti fisici che hanno avuto McTominay e Anguissa. Penso manchi un po’ questo aspetto, e soprattutto il camerunense mi lascia qualche perplessità, perché lo vedo un po’ indietro. Poi si arriva all’attacco, con una media gol che fino ad ora ha dimostrato che con questi numeri non si può andare lontano. La soluzione può essere proprio Neres, colui che riesce a mettere in condizione i centrocampisti di tirare. Bisogna anche ritrovare Politano in posizione offensiva. Vederlo stanco lo fa spegnere. Il Napoli deve anche tirare un po’ di più dalla distanza”.