Fabbroni: "Sarri nel ripostiglio! Il Napoli si sta guardando attorno"

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"Con una stagione ancora da finire e definire, non è questa la settimana in cui ci sarà l'annuncio".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Mario Fabbroni: "Il voto a Conte per il biennio a Napoli? Ottimo. Ha vinto uno Scudetto. Sono certo che un allenatore così vincente non è mai passato.

Sarri in questo momento è nel ripostiglio. È stata stretta la mano, si sono ipotizzate le cifre e più o meno l'idea progettuale di De Laurentiis è stato delineato nelle porte dello stadio Maradona. Ma gli scenari cambiano. C'è bollore pesante a Torino, attorno alla Juve. C'è bollore in casa Milan. C'è anche la Nazionale. Ci sono movimenti su altre panchine, con Giuntoli che si appresta a diventare direttore dell'Atalanta e Palladino presto lascerà l'Atalanta. Uno dei candidati all'Atalanta è Sarri. Il Napoli si sta guardando attorno per capire quali situazioni sono possibili. Dopo Antonio Conte, lasciato libero molto a malincuore da De Laurentiis, però deve andare avanti.

Le ipotesi di sussistenza e mantenimento del Napoli devono essere riprese. Ci vuole un nuovo approccio, ci vogliono giocatori diversi e giovani. Ci vuole un taglio ai costi e una guida molto esperta sulla panchina. Serve uno che mantenga in ordine i conti del Napoli, non si può stare sotto la Champions. Al momento stadio e centro sportivo non ci sono: l'unica linea sostenibile è la Champions.

In Italia gli allenatori vincenti sono Allegri, Simone Inzaghi, che inizia a circolare piano dopo il suo primo anno in Arabia. Sarebbe un bel colpetto all'Inter. La Juventus vede di buon occhio il ritorno di Conte. Il club ha annunciato il rinnovo di Spalletti, ma la doccia fredda contro Verona e Fiorentina può aver cambiato le aspettative. L'incontro Elkann-Spalletti è da roulette russa. Anche il Milan su Conte. E tra i discorsi del Napoli ci sono anche Allegri e Mancini. De Laurentiis perde l'allenatore più vincente d'Italia: come si presenta ai tifosi, nell'anno del centenario. La scelta è stata Sarri, ma come sempre ci sono cambiamenti e rigressioni. E magari ci sono pour parler, intrighi. Con una stagione ancora da finire e definire, non è questa la settimana in cui ci sarà l'annuncio. Ci sarà il Mondiale di calcio. Il Napoli non vuole sottostare a prezzi che l'hanno strangolato".