Psg, Fabian Ruiz: "Napoli mi manca molto, ogni volta che posso ci torno"

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"Hanno vinto due scudetti da quando sono andata via, parlo spesso con i miei ex compagni".

Fabian Ruiz, centrocampista del Paris Saint Germain, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a 10 giorni dalla finale di Champions League contro l'Arsenal: "Siamo felici di essere arrivati di nuovo in finale. Non sarà facile, sappiamo tutte le difficoltà che ci sono nel vincere la Champions. Affrontiamo una squadra forte, che ha vinto la Premier. Sarà una finale difficile, ma abbiamo voglia ed entusiasmo".

L'anno scorso trovaste l'Arsenal in semifinale e lei segnò...

"Si fu il mio primo gol in Champions, in casa con l'Arsenal. Fu una semifinale dura anche se vincemmo, ma la finale sappiamo che sarà diversa".

Luis Enrique questa volta che ha preparato dopo i rinvii sbagliati di Safonov?

"Non possiamo dire niente… ogni partita lui ci da dei dettagli nuovi e cosa dobbiamo fare per aiutare i compagni e vincere la partita. Contro il Bayern Monaco mi ha chiesto di aiutare Nuno Mendes, anche se è molto forte, con Olise. Spero che contro l'Arsenal tutti stiamo bene e di vincere la Champions".

Ha seguito la stagione del Napoli?

"Si lo seguo sempre e ci torno ogni volta che posso. Mi manca molto. Hanno vinto due scudetti da quando sono andata via, parlo spesso con i miei ex compagni".