Futuro Sarri, Di Napoli: "Atalanta e Napoli hanno giocatori di qualità, può costruire un progetto"

vedi letture

"Gli è mancato qualche giocatore di qualità per attuare la sua filosofia di gioco".

Nel corso di 'Maracanà', nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb, è intervenuto l'ex attaccante azzuror Arturo Di Napoli.

Riflessioni Sarri, meglio Napoli o Atalanta?

"Dove lo metti, sta. Se ha giocatori di qualità, può costruire un progetto. Gli è mancato qualche giocatore di qualità per attuare la sua filosofia di gioco. Lui si è creato un contesto importante a Napoli ha ereditato il Napoli di Mazzarri che era comunque cresciuto. Devi comunque costruire un progetto attorno al tecnico. Alla Juve si voleva fare un cambiamento ma non gli sono stati dati gli strumenti giusti per farlo. Atalanta e Napoli hanno giocatori di qualità e credo che potremmo rivedere il vero Sarri. L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita niente male. L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita niente male, ha ambizioni comunque importanti, che non sono quelle di una big, ma il percorso è quello, con investimenti oculati. Con Gasperini sei arrivato in alto perché si è lavorato bene e con Sarri si può fare bene".

Si parla di miracoli da parte di Allegri, Gasperini, Conte, ma Chivu cosa ha fatto?

"Di fondo c'è la qualità dei giocatori. Chivu era nelle giovanili, ha tenuto testa a una squadra anche nelle difficoltà. Abbiamo visto poi cosa ha fatto a Parma. Se uno è bravo, ha idee...".

Allegri ha fatto un'ottima stagione?

"Non aveva la squadra per lottare allo Scudetto. La Champions è il minimo, per la storia del Milan. paradossalmente il Como è migliore in organizzazione e qualità".