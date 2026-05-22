Fabregas duro con Zanetti: "Non lavora per Real e Como, porti rispetto! Nico Paz non giocherà nell'Inter"

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Questa la replica alle parole del vicepresidente dell'Inter del tecnico del Como, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima di campionato.

Le parole del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, su Nico Paz: "Mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre. È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. I grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club", non sono piaciute Cesc Fabregas.

Questa la replica del tecnico del Como, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima di campionato contro la Cremonese: "Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin. So che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. So che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo".