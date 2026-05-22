Panchina Napoli, Garbo: "Italiano piace, ma solo ADL sa cosa ha in mente ora"

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"Se dovesse lasciare penso che Allegri rimarrebbe al Milan e quindi il Napoli dovrebbe puntare su qualcun altro".

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto al Tmw Radio per commentare i temi del giorno. Fra essi si è espresso sul possibile futuro di Maurizio Sarri, su quello di Luciano Spalletti e sui verdetti dell'ultima giornata per la zona Champions League e la zona salvezza.

Dove pensi che possa finire Sarri?

"Se la Fiorentina si facesse avanti credo lui sarebbe molto tentato, ma è evidente come molto dipenda dal programma gli verrebbe proposto, in viola o con l'Atalanta. Se la Viola gli proponesse un progetto solo di giovani non so se accetterebbe, mentre se invece ci fosse un piano molto ambizioso le cose sarebbero diverse".

Perdere il derby potrebbe portare a fare valutazioni differenti sul futuro di Spalletti?

"Se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti della prossima Estate sinceramente non vedo perché dovrebbe andarsene".

Il Napoli invece farebbe bene a puntare su Allegri a questo punto?

"Innanzitutto al Milan andranno chiarite le posizioni di Ibrahimovic, che ad ora mi sembra il vero problema dei rossoneri. Se dovesse lasciare penso che Allegri rimarrebbe al Milan e quindi il Napoli dovrebbe puntare su qualcun altro. Italiano per esempio è un profilo che piace a De Laurentiis, ma solo lui sa cosa ha in mente adesso".

A proposito di Milan, i rossoneri e la Roma hanno tutto nelle proprie mani. Ce la faranno?

"Il destino è nelle loro mani. È l'ultima partita di una lunghissima stagione e non possono sbagliare questo appuntamento. Di certo il Verona ha dato filo da torcere a molte avversario, per quanto le motivazioni siano nettamente più grandi dal lato giallorosso. Aggiungo infine che per la Juventus, già con un piede e mezzo fuori, non sarà facile neanche affrontare il Torino, che non lascerà nulla nel derby".

E in chiave salvezza chi credi che la spunterà?

"Il Lecce, anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como".