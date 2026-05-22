Callejon: "Napoli è casa mia! Giocato per 2 mesi senza contratto, non me ne potevo andare così"

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"Quei due mesi per me sono stati importanti, anche per i tifosi e per la società. L’ho fatto con tutto il cuore".

José Maria Callejon, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: "Napoli è casa mia, come dico sempre. Le mie bimbe sono nate e cresciute qua e sono sempre orgoglioso di essere a casa mia. Sono molto contento di quello che mi hanno dato i tifosi e sono qui per loro, per la loro felicità. Secondo me questa città si merita tutto il buono del mondo, mi hanno trattato sempre molto bene, anche alla mia famiglia. Sono qui per la felicità di questa gente.

Sono legato a diverse partite, ricordo benissimo il primo gol al San Paolo contro il Bologna, ma anche l’ultima Coppa Italia che abbiamo vinto con Gattuso. Era il mio ultimo titolo al Napoli, le ultime partite. Sicuramente queste due partite me le ricorderò per sempre.

Giocare senza contratto per due mesi? C’è stato un periodo quando c’era il Covid in cui stava terminando il contratto con il Napoli. Ma non potevo lasciare la squadra, non me ne potevo andare così. Perché io sono una persona che ha amato e ama il calcio, e soprattutto ha amato questa città e questi colori. Quei due mesi per me sono stati importanti, anche per i tifosi e per la società. L’ho fatto con tutto il cuore.

Ho festeggiato tanto i due scudetti, tantissimo. Sono molto contento. È vero che nella nostra esperienza non abbiamo potuto vincerlo, però sono molto felice per i giocatori e gli allenatori che hanno vinto e anche per la città che come ho già detto merita tutto. Forza Napoli Sempre".