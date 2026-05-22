Atalanta, Palladino ai saluti? "Ringrazio i Percassi, mi hanno fatto allenare in Champions"

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"Sono cose che restano segno che il lavoro è stato positivo".

Al termine dell'ultima partita della stagione pareggiata dall'Atalanta per 1-1 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto anche oggi una buona partita, la sconfitta sarebbe stata troppo pesante per quanto espresso sul campo. Siamo felici di aver raggiunto l'Europa".

Hai una partita che ti ha lasciato il rammarico? “Lo spartiacque è stata la partita contro la Juventus. Da quando sono arrivato abbiamo fatto un grande percorso, ci tenevamo di andare in Europa. Grande prestazione immeritatamente persa, comunque dobbiamo essere orgogliosi di aver portato la squadra in Europa”.

Quale effetto gli ha fatto lo striscione a Zingonia. L’Atalanta sarà nel suo futuro?: “Con la società ho un ottimo rapporto, mi ha permesso di allenare una squadra che giocava in Champions, ringrazio la famiglia Percassi. Gli attestati di stima mi resteranno sempre dentro. Sono cose che restano segno che il lavoro è stato positivo