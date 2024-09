Falli su Kvara? Thiago Motta replica: “I miei rispettano il gioco. Da limitare anche le simulazioni…”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa pre Juve-Napoli, l'allenatore bianconero Thiago Motta ha commentato la domanda rivolta ieri a Conte sui falli a Kvaratskhelia.

Cosa pensa sui falli sistematici su Kvara?

"Io posso parlare dei miei ragazzi. I miei ragazzi non vanno per fare fallo e vogliono giocare sempre a pallone. I miei ragazzi non si buttano mai e cercano di rispettare il gioco. In un contesto generale, io ho sempre difeso il gioco. I falli pericolosi non vanno mai bene e l'abbiamo risolto. Adesso stiamo discutendo per migliorare le perdite di gioco. Per rispettare il gioco bisognerà limitare anche le simulazioni".