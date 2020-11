Fascetti bacchetta Koulibaly: "Imperdonabile sul gol di Ibra, per non dire peggio..."

Tante considerazioni interessanti a TMW da parte di Eugenio Fascetti sul campionato e non solo: "E' una bella lotta, con tante squadre e non ne vedo una superiore all'altra. E' un bel campionato. Ora sta crescendo molto la Roma, gioca bene, ha tranquillità, ha una bella rosa e deve fare a meno di Zaniolo, Dzeko, Pellegrini. Mi ha fatto una grande impressione. Il Napoli non mi convince. Non si può perdere in casa col Sassuolo e col Milan. La Juve crescerà... ma intanto vorrei dire: avete visto che si è tornati a giocare uomo contro uomo? Anche il Sassuolo ha capito l'antifona, a dimostrazione che il tecnico è intelligente e che si vince con tanti modi, non solo giocando bene. I successi si ottengono anche vincendo partite giocate male. Partite che devi perdere magari le pareggi e vinci quelle che non dovresti vincere. Anche De Ligt ha detto: finalmente si è tornati a marcare uno contro uno come facevo in Olanda... I manichei iniziano a sparire, gli integralisti dovrebbero tacere. Di certo nel calcio non c'è niente".

E il Milan? "Si sta dimostrando squadra matura, con un fenomeno davanti. E' più forte ora di dieci anni fa. Ieri il primo gol è stato bellissimo ma Koulibaly è imperdonabile per non dire peggio: non ti puoi far anticipare così. Ora però Ibra rischia star fuori parecchio e senza di lui gli avversari respirano".