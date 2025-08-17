Fascetti: "Scudetto? Non so se il Napoli lo rivincerà, ma sicuro ci andrà vicino"

L'ex allenatore Eugenio Fascetti ha parlato ai microfoni Tuttomercatoweb di tanti temi, a partire dal Napoli che "sta facendo due squadre e poi alla guida ha un martello come Conte. Non so se rivincerà lo scudetto ma di sicuro ci andrà vicino. Giusto chiedere ancora rinforzi perché anche in vista della Champions ci vogliono"

Caso Lookman: che pensa?

"Sono convinto che un accordo verrà trovato, fare questo muro contro muro non conviene a nessuno. Certo, se ha ancora un contratto e fa le bizze io interverrei in modo drastico. Basta, questi giocatori hanno troppi vantaggi. Hai un contratto, dunque se vuoi giocare giochi con l'Atalanta poi il prossimo anno si vedrà".

Capitolo Inter: sensazioni?

"Deve rinforzarsi, non mi pare lo squadrone degli altri anni. Qualche innesto nuovo serve per forza. Chivu? Vedremo, l'anno scorso a Parma ha fatto bene però l'Inter è l'Inter e non è semplice. E' stato un ottimo calciatore e spero si confermi come tecnico. Per quanto riguarda la squadra mi auguro che Acerbi resista anche quest'anno ma un puntello forte ci vuole".

A proposito di difensori, Leoni è andato al Liverpool…

"Hanno l'occhio lungo gli inglesi, non sono stupidi. Peccato sia andato via perché è un ottimo calciatore e farà bene anche in Inghilterra. Per un ragazzo come lui, 35 milioni non sono tantissimi e le nostre squadre non dovevano lasciarselo scappare".