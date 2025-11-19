Febbrari, prep. atletico: "Giocare così tanto è una violenza. ADL ha ragione..."

Luigi Febbrari, preparatore atletico, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal delle tante partite di questo periodo, dei diversi infortuni che stanno riguardando le squadre e del calcio moderno dai ritmi frenetici, con gare ogni tre giorni e rari momenti di sosta o di pausa.

“Rodri sollevò in passato il problema delle troppe partite, giocare così tanto è una violenza, e ne risente anche il bel gioco. Il vero problema è la programmazione, le partite sono troppe e non si può parlare di altre cose. De Laurentiis ha ragione quando parla di calciatori che tornano rotti dalle Nazionali, si va incontro a situazioni non abitudinarie, c’è un caos totale. Gli allenamenti vanno rapportati a secondo della gara che stai preparando, sono situazioni veramente paradossali”.