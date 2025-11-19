Marino su Conte: "Parole strategiche? No, ho un'altra idea"

Il dirigente Pierpaolo Marino, con un passato nella dirigenza di Napoli e Roma - fra le altre -ne ha parlato nel corso di un'intervista ai microfoni di Radio Radio.

"Conte? Credo che quelle siano state dichiarazioni di pancia, non strategiche. Ho visto la partita, ed è stata veramente inguardabile. È comprensibile che una persona caratteriale come Conte, che nel post-gara tende spesso a dire la verità, abbia parlato con piena libertà. Mi ha colpito molto quando ha detto 'non voglio accompagnare il morto': una frase fortissima, che lasciava intendere possibili dimissioni o un abbandono".

Poi però precisa: "Non vedo però la situazione come tale da richiedere una conferma di fiducia, perché nessuno aveva messo in discussione Conte. L'ambiente napoletano è molto legato a lui, e il comunicato di De Laurentiis è stato più che chiarificatore, utile a tamponare l'impressione per noi addetti ai lavori che ci potesse essere un abbandono".