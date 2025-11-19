Politano rivela: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"

L'attaccante del Napoli reduce dagli impegni con l'Italia di Gattuso, Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. La sua intervista parte proprio dalle due sfide per le qualificazioni europee con, adesso, l'attesa per i playoff.

"Bologna-Napoli? Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti. Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita. Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita: sono tutte sfide di altissimo livello. L'Atalanta è forte ed ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100%. Io sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo".