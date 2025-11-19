Politano: "Svolgo ruolo dispendioso e giocando ogni 3 giorni non sono sempre al top"
L'attaccante del Napoli reduce dagli impegni con l'Italia di Gattuso, Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. La sua intervista parte proprio dalle due sfide per le qualificazioni europee con, adesso, l'attesa per i playoff. Ma Politano ha parlato anche della sua stagione.
"Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100%. Io sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo", le sue parole.
