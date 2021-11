Fedele a sorpresa: "Vi spiego perché non farei giocare Osimhen contro il Verona"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, ex dirigente: “La partita di domani sera non è poco importante, tutt’altro. Bisogna procedere per step: il campionato è ancora lungo. L’obiettivo nel girone è il primo posto e non penso che Insigne e Fabian Ruiz siano stati esclusi per scelta tecnica. Osimhen sarebbe meglio non farlo giocare nemmeno contro il Verona, così anche con la Nazionale potrà tornare subito. Petagna o Mertens? Penso che giochi Petagna con Elmas sottopunta e Lozano e Politano sulle fasce. Chi è più adeguato al momento tra Petagna e Mertens? Il belga non ha una buona condizione fisica, lui ha sempre spaccato la partita. Petagna al momento si fa preferire perché è un’alternativa al contropiede, si gioca in maniera diversa".