Fedele: "ADL non è il Prefetto o Questore di Napoli, ogni tanto potrebbe stare zitto"

Enrico Fedele , dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Il Napoli soffre i big match? Beh forse un po’ è vero, avendo perso con Inter, Lazio e Milan. Però la sconfitta con i rossoneri è stato un black out generale, secondo dipeso dalla mancanza di Osimhen, dalla condizione precaria di alcuni elementi e forse dalla motivazione minore degli azzurri rispetto a quella dei rossoneri. Credo però che il ko sia una burriana e passerà. Però mi ha messo un cattivo pensiero: mentre noi esultavamo perché al sorteggio Champions abbiamo trovato il Milan, inferiore a Real Madrid, City e Bayern Monaco, loro si sono ritrovati.

Quindi il Napoli deve tornare quello di prima. Le parole di De Laurentiis? Il presidente deve capire che non è Prefetto, Questore o Sindaco di Napoli, fa un altro mestiere. Il silenzio è d’oro e il presidente, che ai soldi ci tiene come noi ma forse anche più, dovrebbe saperlo bene e stare zitto qualche volta in più".