Fedele: "ADL sta mantenendo la sua promessa, ha dato le chiavi a Conte e si vede"

vedi letture

"De Laurentiis ha cambiato atteggiamento: prima entrava in tutte le trattative, mentre ora ha capito che deve dare spazio a Manna e Chiavelli".

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Sono stati inseriti dei giovani, magari bravi ma manca sempre un vero leader difensivo. Sul mercato, occorre altro. De Laurentiis ha cambiato atteggiamento: prima entrava in tutte le trattative, mentre ora ha capito che deve dare spazio a Manna e Chiavelli e intervenire solo per rifinire, non per trattare.

De Laurentiis sta mantenendo la sua promessa, questo gli va riconosciuto: sta agendo da imprenditore vigile, ma non presente con grande irruenza. Ha dato le chiavi a Conte, si vede; e Conte ha ridato ai napoletani l'entusiasmo di cui avevano bisogno dopo un anno di 'medicina intensiva'. De Laurentiis ha compreso la necessità di dare più autonomia a Manna, altrimenti gli avrebbe fatto fare la figura del principiante agli occhi degli operatori di mercato".