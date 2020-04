Fedele: "Calcio fondamentale per il nostro paese, non è solo un divertimento"

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live in merito alla ripresa dei campionati di calcio in Italia: "E’ sbagliato il concetto. Il calcio non è un divertimento, parliamo di un’azienda fondamentale per il nostro paese. Paga introiti al Fisco e regge anche gli altri sport. Non è soltanto un gioco. Il calcio genera un indotto. Così come ci sono delle misure di sicurezza negli altri settori, vanno prese anche nel calcio. Il Napoli ha perso il terzo scudetto in campo, a mio giudizio, perché Sarri ha tolto Jorginho dopo l’espulsione di Koulibaly che era l’unico regista”.