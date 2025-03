Fedele: "Conte non è un allenatore-manager, altrimenti perché gli avrebbero venduto Kvara?"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Fuorigioco', trasmissione in onda su Tele A: "Quando Conte voleva fare il manager con la Juventus, dopo aver fatto il pre-campionato, fu quasi esonerato, ci fu la risoluzione del contratto e andò Allegri. Voleva dei calciatori, non gli furono presi e andò via. Se fosse stato un manager nel Napoli, quando gli è stato venduto Kvara, avrebbe dovuto richiedere un sostituto.

Gli allenatori manager in Italia non esistono, Conte non è un allenatore-manager. Mica l'ha scelto lui Okafor? Il problema è serio. Appena è arrivato gli è stato detto di non parlare di Osimhen, perché era stato già ceduto, ma aveva richiesto la permanenza di Kvara. E la società non ha confermato le attese. Perché va anche bene cederlo per esigenza, ma devi sostituirlo".