Fedele: "Garcia mi piace, ma avrei preferito un altro allenatore"

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte: “Nel calcio di oggi non esistono allenatori che possono imporre giocatori. I risultati decidono se l'allenatore rimane o no. Se deve andare via si porta anche i giocatori. Allora è una scelta concordata ma sempre nei parametri e nella disponibilità della società. È finito il coach inglese. De Laurentiis credo che abbia chiesto a Garcia di giocare col 4-3-3 e di creare un'armonia. Poi gli avrà detto che se avrà offerte scandalose per Osimhen lui cederà e che sostituirà Kim che è andato via.

Nel suo primo giorno qui io darei il benvenuto a Garcia e gli augurerei di dare al Napoli quell'impronta di squadra d'attacco che tanto ha fatto gioire i tifosi romani con Gervinho, Salah e Dzeko o Totti. Ho parlato di Mancini, che sta in un momento di onnipotenza e presunzione perché vogliono dimostrare che essendo stati grandi giocatori hanno del talento che altri non hanno. Garcia mi piace ma avrei preferito Enrique".