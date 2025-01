Fedele: “Garnacho e Ndoye non segnano, prenderei Chiesa! Conte può recuperarlo”

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "Se una macchina di formula tre vuole fare il Gp di Monza è chiaro che non c'è partita, così è andata tra Napoli e Verona... Neres non è assolutamente il sostituto di Kvara. Il brasiliano è un dribblomane che tira però poco verso la porta, molto di meno rispetto al georgiano. Al Napoli serve un altro attaccante che tira, Neres è un’ala che crossa molto. Conte lo preferisce su quella fascia anche perchè se giocasse a destra avrebbe Di Lorenzo che spinge molto e quindi quella corsia sarebbe scoperta. A sinistra, nelle gare più complicate, avrà sempre maggiore copertura con Olivera.

Neres è straordinario nell'uno contro uno, ma da sinistra se rientra non calcia col destro dalla distanza. Lui si accende e si spegne, crea superiorità numerica ma non ha continuità e pecca, su quella fascia, nella finalizzazione. Occorre un altro calciatore che segna, perchè Neres è diverso da Kvara, serve un erede più simile tecnicamente al georgiano, che calcia di più verso la porta. Stiamo ovviamente parlando di caratteristiche e di un Napoli che lotta per lo scudetto, quindi di dettagli per altissimi livelli. Sono un po' scettico sulla cessione di Kvara, innanzitutto perchè il Napoli per cederlo vuole 80 milioni. Inoltre il Psg vuole inserire una contropartita tecnica... Visto che il Napoli deve lottare per vincere lo scudetto, perchè se gli azzurri restano attaccati in classifica all'Inter nelle prossime 5 partite, in cui il calendario è chiaramente favorevole ai nerazzurri, può davvero provare a vincerlo. Tenendo conto che nelle ultime 8 giornate partecipa ad una sorta di discesa libera, ovvero non ha scontri diretti.

Il Napoli ha bisogno di calciatori pronti, o abituati a vincere. Skriniar sarebbe uno di questi, ma ha un ingaggio altissimo e io farei così.... Chiederei al Psg di partecipare all'ingaggio con diritto di riscatto... Detto questo il Napoli ha bisogno di calciatori che segnano, non è uno di questi Ndoye o Garnacho... Invece i gol nei piedi li ha Chiesa... Però non gioca da parecchio, guadagna tanto e sta al Liverpool. Proverei a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Anche perchè per me Conte può recuperare al meglio uno come Chiesa”.