Fedele: "Il Napoli ha battuto il Monza giocando in nove"

"Il Napoli ha battuto il Monza giocando in nove". A dirlo in diretta a Radio Marte è stato Enrico Fedele. Nel commento post Napoli-Monza, l'opinionista spiega che contro la squadra di Nesta si sono visti poco, per motivi diversi, Lukaku e soprattutto McTominay. Sullo scozzese, Fedele aggiunge: "Non ho capito in che ruolo giocasse. Lui è bravissimo ad inserirsi partendo da dietro, ma col Monza ha giocato praticamente da attaccante. Non poteva inserirsi in area perché era già lì. Ma era sempre spalle alla porta. Dovrebbe partire da più dietro per incidere".