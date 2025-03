Fedele jr: "Scuetto? Sarei curioso di capire l'atteggiamento di ADL"

L'operatore di mercato Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli di Conte: "In questo momento non sfruttiamo al massimo tutte le occasioni, i gol subiti dal Napoli spesso sono arrivati con tiri da fuori, causati anche da errori dei singoli giocatori, forse dovuti anche dal cambio modulo che potrebbe aver disorientato la fase difensiva della squadra. Ora, però, il Napoli ha sulla carta i favori del pronostico perché ha un calendario apparentemente più semplice dell'Atalanta e, poi, l'Inter ha anche più gare da disputare. Ad inizio stagione non mi aspettavo un Napoli del genere, speravo in un piazzamento Champions.

In questo momento storico, però, non potrei definire miracolosa la vittoria del titolo, a dieci gare dal termine del campionato. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto potrebbe avere problemi a rinnovare contratti, dunque bisognerebbe partire da un assunto: l'unica persona di cui non potrebbe fare a meno è proprio il presidente. Mi chiedo quale possa essere l'atteggiamento di De Laurentiis se si dovesse ritrovare il Napoli Campione d'Italia: sarebbe quello del post Spalletti o quello che stiamo vedendo adesso, che ha fatto un passo indietro? Non ci resta che aspettare per capire".