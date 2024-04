Fedele jr: "Troppa confusione sull'allenatore, Conte e Italiano hanno filosofie diverse"

L’ex agente di Paolo Cannavaro Gaetano Fedele è intervenuto nel corso della trasmissione “Radiogoal” di Kiss Kiss Napoli

L’ex agente di Paolo Cannavaro Gaetano Fedele è intervenuto nel corso della trasmissione “Radiogoal” di Kiss Kiss Napoli: “Ho visto spesso il Sassuolo quando era allenato da Di Francesco e mi divertivo parecchio. Per me è un allenatore di grandi idee che ha rivisto alcune sue vedute soprattutto dal punto di vista difensivo. Ha grandi doti umane, ma è stato protetto dalla società e di questo va dato merito al direttore Angelozzi. Ha fatto un campionato al di sopra delle sue aspettative, ma gli auguro di raggiungere un traguardo importante perché credo che se lo meriti e che alla fine sia ciò che conti davvero.

Futuro della panchina azzurra? I nomi che vengono accostati al Napoli sono filosofie diverse, come quelle di Conte ed Italiano. Come se ci fosse un equivoco secondo me, perché sono pensieri diametralmente opposti, come Allegri e Sarri”.