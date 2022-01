Fedele: "Lozano via? Non farei neanche a morire questo scambio!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: "Spalletti ha valorizzato la rosa? Sono d’accordo così come anche sul fatto che altri non siano stati valorizzati, il compito dell’allenatore è questo. Bisogna andare sulla praticità. Il Napoli per vincere lo Scudetto deve fare almeno altri 35-40 gol oppure 29 gol ma senza prenderne 15 ma 12. Scambio Caprari-Lozano? Neanche a morire".