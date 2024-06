Fedele: “Marin non ha mai giocato nel Real Madrid, è un’incognita a certi livelli”

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte: “Marin? Viene dal Real Madrid in cui non ha mai giocato. Il Napoli per me ha bisogno di un difensore esperto ed abituato a squadre che devono lottare per i primi posti. Non sto dicendo che lo spagnolo è scarso ma è un’incognita a certi livelli, quindi da verificare. Oltre a lui serve una guida per la difesa come lo sono stati Kim, Koulibaly e Albiol.

Chi deciderà il mercato? Conte ha ribadito che comanda lui dal punto di vista tecnico. Alla conferenza ieri c’erano solo De Laurentiis e Conte, non c’era lo staff: questo significa che il Napoli ha un padrone e un direttore ed erano entrambi sul palco. Casi Di Lorenzo/Kvara? Non dovevano esser messi in piazza i problemi”.