Fedele: "Mi sono arreso, in 50 anni di calcio mai vista una cosa del genere"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Televomero: “Mi sono arreso, in 50 anni di calcio non ho mai visto una situazione del genere. E’ uno stillicidio di un signore che va dalla rianimazione alla terapia intensiva e viceversa, questo a discapito di creare degli alibi ai calciatori. Dopo Verona è stato delegittimato l’allenatore, tutti sanno che è finita, Gattuso per ripicca non si dimette. Non dobbiamo dare l’alibi della confusione ai calciatori, Gattuso ha le sue responsabilità ma le hanno anche i giocatori”.