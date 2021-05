Fedele: "Mourinho? Ero convinto che De Laurentiis potesse fare il colpo"

Il direttore Enrico Fedele parla a Marte Sport Live: “L’assenza di Koulibaly è pesante, ma non dobbiamo piangerci addosso. Non affrontiamo il Real Madrid sabato. La sfida più difficile delle quattro può essere lo Spezia, ma non sottovalutiamo anche la Fiorentina che potrebbe non essere salva, quando affronta il Napoli. Il club azzurro ha fatto un casting per gli allenatori, qualcuno ha detto no come Sarri che voleva l’incedibilità di alcuni giocatori come Koulibaly. La società non poteva promettere questo. Un giovane potrebbe essere rischioso, quindi ci sono più possibilità per Spalletti. Allegri? Non mi risulta proprio che possa venire al Napoli. Il club azzurro non farà acquisti molto onerosi, l’Udinese vuole 40 milioni per De Paul, credo ad un ridimensionamento.

Mourinho? Ero convinto che De Laurentiis potesse fare il colpo. Il Napoli non fa l’indebitamento di altre squadre perché i ricavi non sono alti e per questo è fondamentale conquistare la Champions. De Zerbi? Ha un tipo di gioco particolare che piace molto. Conosco bene Roberto, spesso gli ho contestato la fragilità difensiva. Si espone troppo a rischi e delle volte mi sembra di vedere Zeman. I cambi di Gattuso non mi sono piaciuti contro il Cagliari”.