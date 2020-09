Fedele: "Se la Juve gioca come a Roma, il Napoli vince pure in 10. Avrei cacciato subito Pirlo!"

In vista di Juventus-Napoli Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Televomero: "Se la Juve gioca come ha giocato contro la Roma, il Napoli può anche giocare in dieci. Se fossi stato un dirigente della Juventus avrei cacciato subito Pirlo, Tudor e Baronio. Far giocare una squadra senza regista, con un terzino destro a sinistra, con un esterno che non è un esterno, vuol dire veramente andare allo sbaraglio".