Fedele spinge il Napoli: "Alla Juve la rivoluzione di Sarri andrà male, bisogna approfittarne!"

Una rivoluzione copernicana alla Juventus: tutta un'altra storia - per dirla alla Buffon - con Maurizio Sarri in panchina. E a Napoli se ne parla tanto. A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Enrico Fedele, procuratore:

"La Juve è alle prese con una rivoluzione copernicana e credo che finirà male, ecco perché il Napoli può approfittarne. Oggi vengono a galla tutti i sarristi e sono persone che non vivono il calcio. Sarri è un professionista ed è giusto che vada ad allenare una grande squadra come la Juventus, ciò che non mi è piaciuto è aver dedicato l'Europa League ai napoletani: quella coppa se la tenesse".