Fedele su Zielinski: "Non ci sta con la testa, così giochi in 10. Ma la colpa è di ADL"

Ai microfoni di Radio Marte, l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato dello scarso rendimento di Piotr Zielinski: "Non ci sta con la testa. E' forse il giocatore più dotato tecnicamente ma quello che ha meno carattere, cioè reagisce meno. Non ha le stimmate del leader, in questi condizioni giochi in 10.

Ha rifiutato l'Arabia per restare a Napoli, ma tu caro presidente non puoi dimezzargli lo stipendio e dopo due mesi aumenti l'ingaggio ad un giocatore più vecchio di lui. O gli dici che non fa parte di un progetto futuro, o lo tratti come hai trattato gli altri. Se è questo, è inutile che gioca in queste ultime 10 partite, anche perché ha avuto l'affronto di non essere inserito nella lista Champions".