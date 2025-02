Fedele: "Vorrei che rispondessi ad un quesito, caro Conte..."

Enrico Fedele, storico operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte trattando vari argomenti e partendo da un dubbio, un quesito sospeso: "Vorrei che rispondessi ad un quesito, caro Conte: perché, al di là dei moduli, non fai una valutazione realmente legata ai ruoli giusti per i calciatori della tua rosa? Non capisco.... Antonio, vorrei chiederti anche questo: qual è il reparto più forte del Napoli, il suo lato migliore? La catena di destra. Anguissa non gioca e Politano sarebbe sacrificato in una mediana a cinque. Di Lorenzo viene spostato in un ruolo diverso dal suo: così facendo, di che stiamo a parlare? I calciatori devono essere schierati dove giocano meglio! Serve il 4-3-2-1.

Cosa succede, se Lautaro gioca se segna al Napoli? Queste macchinazioni e questi artifici... si cercano alibi. Inutile gridare al complotto. Se pensiamo che siamo dei pupi e che esiste un puparo, cambiamo mestiere. L'audio c'era già nei giorni scorsi? Perché fare indagini su cose che non sappiamo?! Parliamo del calcio giocato. Perché fare il 3-5-2, soltanto per non togliere Raspadori? Se deve giocare ala sinistra nel 4-3-3, è meglio lasciarlo fuori, ma si può fare anche il 4-4-2 o il 4-3-2-1. Caro Conte, tu sei l'allenatore e sei il più bravo; specie quando parli sei perfetto, perché dici e non dici; ma vorrei sapere da te: ha senso stravolgere tutto, modificare i ruoli di Di Lorenzo e Politano, solo per Raspadori? I calciatori devono giocare nelle loro posizioni".