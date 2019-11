Ferrante: "Conosco Napoli, non basterà una vittoria per cancellare questa situazione caotica"

Marco Ferrante, ex calciatore di Napoli. Torino e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, soffermandosi anche sul momento in casa azzurra: “Conosco bene Napoli, una situazione così caotica non si cancella con una vittoria semplicemente: qualcosa all’interno si è rotto. I napoletani sono molto passionali e non si aspettavano di vedere la squadra così lontana in classifica così presto. Bisogna vincere otto partite consecutive e far vedere che c’è stata la svolta e far capire che è stato tutto episodico. Ma non credo sia questo il caso. Non dico che è già una stagione buttata, ma il Napoli nelle prossime dieci partite deve fare 30 punti”.