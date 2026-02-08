Ferrara: "Buongiorno ha bisogno di conforto, Conte farà bene a ridargli fiducia. Ho un unico dubbio"

L'ex difensore azzurro Ciro Ferrara ha commentato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Genoa-Napoli i due gravi errori di Alessandro Buongiorno: "Tutti noi abbiamo commesso degli errori, a volte anche gravi, a lui è capitato in questo ultimo periodo di commettere qualche errore di troppo. Questi pesano sicuramente tantissimo, uno perché a inizio partita dove comunque la concentrazione deve essere immediatamente alta. Mi dispiace vedere queste immagini (lacrime di Buongiorno in panchina dopo la sostituzione, ndr.), perché mi immedesimo. Buongiorno resta un giocatore importante. In questo momento non puoi fare altro che cercare di dare conforto.

Lui ora non sta pensando alla vittoria, non perché voglia essere egoista, ma sta pensando a quei due errori. Non puoi fare altro, sia come allenatore che come compagno di squadra, l'ha detto Vergara, quello di cercare di stargli vicino, di dargli coraggio e fiducia. Conte lo farà giocare la prossima partita? Questo lo voglio vedere... Secondo me bisogna anche parlare col ragazzo per capire se ci sono dei problemi diversi, perché chiaramente questo influisce tantissimo. Io cosa farei? Io ho fatto per poco l'allenatore, poi le cose non sono andate benissimo... evidentemente avrei fatto la scelta sbagliata, che non saprei dire quale sarebbe stata. Rispondendo alla domanda di prima, Antonio farà bene a ridargli fiducia. L'unico dubbio che mi viene è sulla composizione del terzetto difensivo, perché secondo me Rrahmani nella posizione centrale è un giocatore che fa assolutamente la differenza".