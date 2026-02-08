Stadio Maradona, Ass. Cosenza: "Sarà identico al Maracanà. 1º anello diventerà bellissimo"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli: "Venerdì c’è stata una presentazione intermedia voluta dalla FIGC e dalla Uefa che sta facendo il giro delle città candidate ad ospitare gli Europei. Si è trattato di una visita telematica perché vogliono un resoconto anche scritto dello stato, vogliono essere sicuri che chi si è candidato sta seguendo il crono programma che deve portare al progetto approvato entro luglio di quest'anno. Abbiamo presentato quindi lo stato del progetto ad oggi e siamo partiti dall’interno, dal catino che è quello più vicino al problema calcio vero. Il resto è abbellimento, siamo molto avanti con la progettazione e si va avanti. Poi, il progetto sarà pronto a luglio 2026. Il progetto segue le regole italiane, entro ottobre si deciderà quali saranno le 5 sedi che ospiteranno le gare. Le altre 5, stanno in Turchia. Il Maradona sarà identico al Parco dei Principi del Psg o al Maracanà. Sullo spigolo del calcio d’angolo la distanza è minima, 6 metri dai distinti e 7,5 metri dalla curva quindi vicinissimo. Poi, lo stadio essendo ovale, aumenta un pò ai distinti, quindi 12 metri e in curva può essere più accentuato arrivando a 27 metri.

Il primo anello attuale è fuori regola Uefa per visibilità quindi questi numeri vanno paragonati al primo anello di sopra. Diventerà quindi un primo anello bellissimo perchè molto vicino al campo. Il Maradona non sarà affatto come l’Olimpico perchè non avrà la pista. In buona parte le modifiche verranno fatte a prescindere dall’Europeo. Alcune possono non essere necessarie, ad esempio quelle legate all’hospitality. Il terzo anello però lo faremo, si tratta di 9-10mila posti in più e ci tengo tantissimo. La Regione ha fatto già una delibera di indirizzo, è nel patto tra città di Napoli e Regione, non ha ancora approvato il bilancio per cui non ci sono ancora le risorse. Ma, queste serviranno mano mano, non ci servono subito. Il primo lavoro che voglio fare è ripristinare il parcheggio da 30 posti sotto la tribuna centrale perchè devo liberare Via Tansillo. E’ assurdo chiudere la strada per ospitare poche macchine. Il Napoli può entrare in questo progetto nell’istante in cui vuole. Ho fatto vedere alla FIGC la sistemazione delle tribune che era quella del progetto del 2015 del calcio Napoli. Quindi, la tribuna è esattamente come la voleva il Napoli, poi il presidente può entrare nella discussione quando vuole.

Poi, ci sarà da rivedere la convenzione che scade a giugno 2028. E’ ovvio che se sarà entrato nei lavori ci sarà una convenzione, altrimenti ce ne sarà un'altra. De Laurentiis può entrare, comprare il Maradona al prezzo stabilito da una terza parte, può fare uno stadio altrove, può fare ciò che vuole. Con gli eventi, il Maradona rende molto più anche perchè la convenzione è di 900mila euro l’anno e non ci paghiamo neanche le spese. Pensate che con gli eventi solo a giugno Maradona ha fatto 3.2 milioni. Questo stadio ha un enorme valore sia che ci giochi il calcio Napoli che non ci giochi. Noi appoggiamo De Laurentiis che è un grande imprenditore, i prezzi poi li stabilisce un terzo. Il Napoli giocherebbe con i lavori in corso, senza mai perdere un posto. Attiveremo il terzo anello, credo in primis nei distinti, poi si faranno piccole parti del primo anello e quindi i posti che si perderanno saranno inferiori a quelli che gli daremo subito col terzo anello. Inoltre, i lavori si fanno da sotto per cui non ci sarà alcuna interazione, si può giocare sempre, sarà un cantiere invisibile. Il progetto sarà approvato entro luglio 2026, ad ottobre la Uefa e la FIGC decideranno quali città ospiteranno gli europei e lo stadio dovrà essere pronto nel 2031, un anno prima. Per noi non c’è problema perchè si tratta di un restyling, ma non dobbiamo abbattere nulla. Alcuni criticano l’involucro esterno, ma si tratta solo del fiocco di un pacco, la cosa importante è il contenuto".