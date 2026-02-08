Giaccherini: "Acquisti non rendono? Se Beukema non gioca con un Buongiorno così..."

vedi letture

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Genoa-Napoli commentando le dichiarazioni di Antonio Conte: "Vergara l'hanno preso dal vivaio. Secondo me Conte si riferisce al discorso che facevamo: quanti giocatori che sono stati acquistati non hanno reso? Quasi tutti, se togliamo Hojlund e Milinkovic.

Buongiorno quest'anno non sta facendo la sua miglior stagione, se Beukema non gioca in questo Napoli con un Buongiorno che non sta rendendo a quel livello... vuol dire che c'è qualcosa di più profondo. L'anno scorso Beukema aveva un modo di giocare completamente diverso, giocava a 4 in un Bologna che stava tanto nella metà campo avversaria, è un giocatore più di palleggio. Non so quali sono le difficoltà, sicuramente anche lui deve trovare delle soluzioni perché questi sono i giocatori che ha a disposizione".