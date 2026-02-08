Fabbroni: "3 punti che rasserenano, sui giocatori del Napoli una continua pressione mentale"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Avete visto la faccia di Spinazzola? Era una faccia finalmente libera di testa, cioè quei tre punti rasserenano. Io penso che il Napoli abbia anche una pesante posizione da dover gestire di carattere psicologico. Perché tu inizi la stagione, vabbè, si infortuna Lukaku, poi c’è una sequenza horror di infortuni che pesano su tutti quelli che restano, cioè l’infortunio sistematico di tanti uomini. Quindi con la ricerca delle soluzioni tattiche eccetera eccetera.

Sono situazioni che non influiscono solo dal punto di vista della stanchezza fisica, c’è una stanchezza mentale. C’è una pressione mentale su molti giocatori che probabilmente va valutata, perché è vero, il Napoli sta al terzo posto resistendo ben oltre quello che chiunque possa pensare. Ma probabilmente su alcuni giocatori c’è una pressione molto accentuata continua. Cioè la ricerca per forza della prestazione, nonostante si ferma Di Lorenzo e si ferma questo. Cioè è un momento veramente difficile dove a questo punto è l’allenatore che ha le chiavi d’oro per poter gestire questa situazione".