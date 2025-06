Ferrara: "Conte? Avevo questa sensazione sul futuro. Ma non ne avevamo mai parlato"

Ciro Ferrara, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli riparte da una certezza assoluta che è Antonio Conte. In Italia c’è una frenetica voglia di cambiare quando non arrivano i risultati, il Napoli ha una certezza invece ed il fatto che Conte abbia deciso di restare è importante. Ha fatto la scelta giusta sia per lui che per la sua famiglia. Io avevo la sensazione che restasse, ma non ne abbiamo mai parlato. Adesso ci sarà l’obiettivo della Champions per il Napoli”.

