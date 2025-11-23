Ferrara: "Conte dimostra che non è permaloso: ha messo Lang nonostante quelle parole"

Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN nel corso di 'Vamos!' ha commentato Napoli-Atalanta 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni: “Facevo una riflessione: il Napoli stasera è primo in classifica. Cioè, tutto quello che è scaturito, anche dalle dichiarazioni di Antonio Conte e anche dal suo silenzio probabilmente, è una sorta di strategia per tenere sempre vivo il Napoli. Poi giusta o sbagliata che sia, possiamo essere d’accordo o meno, però ha avuto una grande risposta dai suoi giocatori.

Tra l’altro cambiando modulo, è vero un po’ per necessità perché ha degli infortuni, ma facendo giocare che Lang che io sinceramente dal primo minuto non me lo sarei aspettato. Soprattutto in virtù di alcune dichiarazioni che forse conoscendo Antonio, magari non era proprio così contento di averle lette, mi riferisco a quando ha detto che a inizio stagione per 28 giorni non ha visto il pallone. Io tra me e me ho detto: ‘Lui non vedrà neanche il campo a questo punto’. E invece dimostra che un allenatore non deve essere permaloso ma deve guardare all’interesse della squadra. Abbraccio Conte-Lukaku? È la dimostrazione che in un momento particolare i giocatori leader capiscono il momento e cercano di essere vicino all’allenatore, anche fisicamente".

