Ferrara: "Conte si sposa alla perfezione con l'ambiente napoletano"

Ciro Ferrara, raggiunto dai microfoni di SportMediaset a margine di un evento organizzato dalla Lega Serie A all'università IULM di Milano, ha commentato le prime giornate del campionato appena iniziato: "Sorprese ce ne possono sempre essere, però oggettivamente, in quanto campione d'Italia, l'Inter parte per forza di cose davanti a tutti e tutti cercheranno di batterla.

È una squadra molto ben organizzata e ha una rosa veramente importante. Oggi è un passo davanti alle altre, poi siamo a inizio stagione: c'è chi sta un po' zoppicando, ma per quelli che sono i valori, penso che possa riprendere. Vediamo, qualche sorpresa per adesso c'è, penso al Torino: come sempre il nostro campionato è molto affascinante da questo punto di vista, speriamo solo che a metà stagione non ci sia una squadra che abbia perso il distacco dalle altre e venga a perdere un po' di interesse l'alta classifica".

In cosa Conte deve migliorare il Napoli anche per farlo entrare in sintonia con la sua idea di calcio?

"A parte la prima partita, le successive due, per quanto giocate in casa, sono state diverse. Nell'ultima contro il Parma si è vista una reazione a una situazione negativa, quella che oggettivamente non c'era stata l'anno scorso: già questo è un ottimo punto di partenza. Penso che Antonio si sposi alla perfezione con l'ambiente napoletano, è stato molto chiaro a inizio stagione: adesso sono arrivati giocatori importanti e ci sono aspettative altrettanto importanti. Credo che la cosa principale sia riportare il Napoli nelle competizioni europee, preferibilmente in Champions, perché per 14 anni è stata l'unica italiana nelle competizioni europee e riportarla lì sarebbe importante".